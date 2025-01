freenet Aktie News: freenet am Dienstagvormittag mit Einbußen

Notierung im Blick

Die Aktie von freenet gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von freenet befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 28,12 EUR ab.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 28,12 EUR. In der Spitze büßte die freenet-Aktie bis auf 28,12 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 28,26 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.495 freenet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (30,08 EUR) erklomm das Papier am 06.12.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,97 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 22,78 EUR. Dieser Wert wurde am 16.05.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 18,99 Prozent könnte die freenet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für freenet-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,77 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,88 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 32,73 EUR je freenet-Aktie aus.

Am 07.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. freenet hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,60 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,53 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 618,50 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 668,80 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,34 EUR je Aktie in den freenet-Büchern.

