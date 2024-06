freenet Aktie News: freenet am Mittag mit roter Tendenz

freenet im Blick

Die Aktie von freenet gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die freenet-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 25,04 EUR.

Die freenet-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,8 Prozent auf 25,04 EUR nach. In der Spitze fiel die freenet-Aktie bis auf 25,02 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 25,28 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 52.112 freenet-Aktien den Besitzer.

Am 24.04.2024 markierte das Papier bei 27,42 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 9,50 Prozent Plus fehlen der freenet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 20,88 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2023). Mit einem Abschlag von mindestens 16,61 Prozent könnte die freenet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

freenet-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,77 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,82 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 30,70 EUR.

freenet ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,55 EUR. Im letzten Jahr hatte freenet einen Gewinn von 0,15 EUR je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 638,90 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 637,80 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

freenet dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 07.08.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 07.08.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass freenet ein EPS in Höhe von 2,29 EUR in den Büchern stehen haben wird.

