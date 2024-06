freenet Aktie News: freenet am Vormittag nahezu unbewegt

Kursentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von freenet. Bei der freenet-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 25,22 EUR.

Werte in diesem Artikel

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:07 Uhr die freenet-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 25,22 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die freenet-Aktie bisher bei 25,28 EUR. Die Abwärtsbewegung der freenet-Aktie ging bis auf 25,20 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 25,28 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 4.250 freenet-Aktien den Besitzer.

Am 24.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,42 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,72 Prozent könnte die freenet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 20,88 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.08.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 20,79 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,77 EUR an freenet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,82 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 30,70 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte freenet am 15.05.2024. freenet hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,55 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,15 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 637,80 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 638,90 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 07.08.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 07.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von freenet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,29 EUR je freenet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

Börse Frankfurt: TecDAX schwächelt schlussendlich

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX notiert nachmittags im Minus

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX notiert im Minus