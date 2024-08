freenet Aktie News: freenet am Donnerstagmittag im Plus

Blick auf freenet-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von freenet. Zuletzt ging es für das freenet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 25,54 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die freenet-Papiere um 11:47 Uhr 0,2 Prozent. Kurzfristig markierte die freenet-Aktie bei 25,54 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 25,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 30.450 freenet-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.04.2024 markierte das Papier bei 27,42 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die freenet-Aktie somit 6,86 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.08.2023 bei 21,26 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,76 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,77 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,83 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die freenet-Aktie bei 30,96 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte freenet am 07.08.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte freenet 0,21 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 559,00 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 11,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 632,10 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Am 07.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 05.11.2025 wird freenet schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je freenet-Aktie in Höhe von 2,29 EUR im Jahr 2024 aus.

