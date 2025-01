freenet Aktie News: freenet legt am Donnerstagnachmittag zu

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von freenet. Zuletzt sprang die freenet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 28,66 EUR zu.

Das Papier von freenet konnte um 15:50 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 28,66 EUR. Bei 28,68 EUR markierte die freenet-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 28,60 EUR. Der Tagesumsatz der freenet-Aktie belief sich zuletzt auf 127.251 Aktien.

Am 06.12.2024 markierte das Papier bei 30,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,95 Prozent über dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 22,78 EUR. Dieser Wert wurde am 16.05.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die freenet-Aktie derzeit noch 20,52 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,90 EUR, nach 1,77 EUR im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 32,73 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte freenet am 07.11.2024 vor. Das EPS lag bei 0,60 EUR. Im letzten Jahr hatte freenet einen Gewinn von 0,53 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7,52 Prozent auf 618,50 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 668,80 Mio. EUR gelegen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass freenet ein EPS in Höhe von 2,35 EUR in den Büchern stehen haben wird.

