freenet Aktie News: freenet am Mittwochvormittag nahe Nulllinie

Die Aktie von freenet zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Bei der freenet-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 26,96 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die freenet-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:05 Uhr bei 26,96 EUR. Die freenet-Aktie legte bis auf 26,96 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den tiefsten Stand des Tages markierte die freenet-Aktie bisher bei 26,96 EUR. Mit einem Wert von 26,96 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.272 freenet-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 27,42 EUR erreichte der Titel am 24.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 1,68 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 28.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 21,52 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 25,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

freenet-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,77 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,84 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 30,96 EUR für die freenet-Aktie aus.

freenet veröffentlichte am 07.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte freenet 0,21 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat freenet mit einem Umsatz von insgesamt 559,00 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 632,10 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 11,56 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte freenet am 07.11.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass freenet ein EPS in Höhe von 2,24 EUR in den Büchern stehen haben wird.

