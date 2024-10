freenet Aktie News: freenet tendiert am Freitagmittag auf rotem Terrain

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von freenet. Das Papier von freenet gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,3 Prozent auf 27,80 EUR abwärts.

Die freenet-Aktie notierte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 27,80 EUR. Bei 27,72 EUR markierte die freenet-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 28,12 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 64.456 freenet-Aktien umgesetzt.

Bei 28,38 EUR erreichte der Titel am 17.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die freenet-Aktie somit 2,04 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.05.2024 bei 22,78 EUR. Mit Abgaben von 18,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für freenet-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,77 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,84 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 31,54 EUR je freenet-Aktie an.

Am 07.08.2024 hat freenet die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,39 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei freenet noch ein Gewinn pro Aktie von 0,21 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 559,00 Mio. EUR – eine Minderung von 11,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 632,10 Mio. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte freenet am 07.11.2024 präsentieren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte freenet möglicherweise am 05.11.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,25 EUR je Aktie belaufen.

