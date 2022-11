freenet Aktie News: freenet am Freitagvormittag höher

Die Aktionäre schickten das Papier von freenet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 0,6 Prozent auf 20,96 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die freenet-Aktie bei 20,98 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 20,94 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.456 freenet-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.04.2022 bei 26,86 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die freenet-Aktie 21,97 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.10.2022 (18,62 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die freenet-Aktie bei 26,79 EUR.

Am 25.03.2022 lud freenet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2021 endete.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 24.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von freenet rechnen Experten am 01.03.2024.

Für das Jahr 2020 gehen Analysten von einem freenet-Gewinn in Höhe von 2,60 EUR je Aktie aus.

