freenet Aktie News: freenet zeigt sich am Vormittag gestärkt

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von freenet. Die Aktionäre schickten das Papier von freenet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 25,18 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die freenet-Papiere um 09:05 Uhr 0,2 Prozent. Die freenet-Aktie zog in der Spitze bis auf 25,20 EUR an. Bei 25,18 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.210 freenet-Aktien.

Am 24.04.2024 markierte das Papier bei 27,42 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die freenet-Aktie 8,90 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.08.2023 bei 20,88 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,08 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,77 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,82 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 30,70 EUR.

freenet gewährte am 15.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,55 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,15 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,17 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 638,90 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 637,80 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

freenet wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 07.08.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von freenet rechnen Experten am 07.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass freenet im Jahr 2024 2,29 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

