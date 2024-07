freenet Aktie News: freenet am Freitagnachmittag freundlich

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von freenet gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die freenet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 25,94 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 15:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 25,94 EUR zu. Bei 25,98 EUR erreichte die freenet-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,82 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 88.548 freenet-Aktien umgesetzt.

Am 24.04.2024 markierte das Papier bei 27,42 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 5,71 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 20,88 EUR fiel das Papier am 05.08.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die freenet-Aktie derzeit noch 19,51 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 1,77 EUR an freenet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,83 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 30,84 EUR.

freenet gewährte am 15.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,55 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,15 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat freenet im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,17 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 638,90 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 637,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von freenet wird am 07.08.2024 gerechnet. Am 07.08.2025 wird freenet schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je freenet-Aktie in Höhe von 2,31 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX präsentiert sich letztendlich fester

Gewinne in Frankfurt: TecDAX in der Gewinnzone

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX verbucht am Donnerstagmittag Gewinne