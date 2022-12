freenet Aktie News: freenet am Mittag gesucht

Das Papier von freenet legte um 12:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 4,5 Prozent auf 20,27 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die freenet-Aktie bisher bei 20,35 EUR. Bei 19,99 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 201.004 freenet-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 26,86 EUR erreichte der Titel am 29.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,53 Prozent könnte die freenet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 13.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,62 EUR ab. Mit Abgaben von 8,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 27,16 EUR je freenet-Aktie aus.

freenet gewährte am 25.03.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von freenet wird am 24.03.2023 gerechnet. Schätzungsweise am 01.03.2024 dürfte freenet die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2020 gehen Experten vorab davon aus, dass freenet ein EPS in Höhe von 2,60 EUR in den Büchern stehen haben wird.

