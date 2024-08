freenet Aktie News: freenet tendiert am Mittwochvormittag seitwärts

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von freenet hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im XETRA-Handel kam die freenet-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 25,44 EUR.

Die freenet-Aktie zeigte sich um 09:00 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 25,44 EUR an der Tafel. Kurzfristig markierte die freenet-Aktie bei 25,48 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die freenet-Aktie gab in der Spitze bis auf 25,36 EUR nach. Mit einem Wert von 25,36 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten freenet-Aktien beläuft sich auf 3.727 Stück.

Am 24.04.2024 markierte das Papier bei 27,42 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.08.2023 bei 21,30 EUR. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 16,27 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 1,77 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,84 EUR je freenet-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 30,96 EUR je freenet-Aktie aus.

Am 07.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte freenet 0,21 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 11,56 Prozent zurück. Hier wurden 559,00 Mio. EUR gegenüber 632,10 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

freenet wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von freenet rechnen Experten am 05.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,30 EUR je Aktie in den freenet-Büchern.

