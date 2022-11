freenet Aktie News: freenet am Montagmittag fester

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 21,17 EUR zu. Bei 21,29 EUR markierte die freenet-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 21,08 EUR. Zuletzt wechselten 52.795 freenet-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 29.04.2022 auf bis zu 26,86 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die freenet-Aktie derzeit noch 21,18 Prozent Luft nach oben. Bei 18,62 EUR fiel das Papier am 13.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,69 Prozent unter dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 26,79 EUR je freenet-Aktie an.

Am 25.03.2022 lud freenet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2021 endete.

freenet wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 24.03.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können freenet-Anleger Experten zufolge am 01.03.2024 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2020 liegen bei durchschnittlich 2,60 EUR je freenet-Aktie.

