freenet Aktie News: freenet am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von freenet gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die freenet-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 27,66 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:50 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 27,66 EUR. Der Kurs der freenet-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 27,52 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 27,92 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 69.007 freenet-Aktien.

Am 17.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 28,38 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die freenet-Aktie somit 2,54 Prozent niedriger. Bei 22,78 EUR erreichte der Anteilsschein am 16.05.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die freenet-Aktie 21,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,84 EUR, nach 1,77 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 31,54 EUR an.

freenet ließ sich am 07.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,39 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,21 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat freenet in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 11,56 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 559,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 632,10 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 07.11.2024 dürfte freenet Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte freenet möglicherweise am 05.11.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,25 EUR je Aktie belaufen.

