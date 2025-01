freenet Aktie News: freenet am Donnerstagvormittag mit grünen Vorzeichen

freenet im Fokus

Die Aktie von freenet gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die freenet-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 28,94 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 28,94 EUR zu. Der Kurs der freenet-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 28,94 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 28,88 EUR. Bisher wurden via XETRA 3.649 freenet-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 30,08 EUR erreichte der Titel am 06.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 3,94 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 16.05.2024 auf bis zu 22,78 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die freenet-Aktie mit einem Verlust von 21,29 Prozent wieder erreichen.

Für freenet-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,77 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,91 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 32,73 EUR.

Am 07.11.2024 lud freenet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,60 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,52 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 618,50 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 668,80 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,31 EUR je freenet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX liegt letztendlich im Plus

XETRA-Handel: TecDAX mit grünem Vorzeichen

Optimismus in Frankfurt: TecDAX-Börsianer greifen zu