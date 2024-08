freenet Aktie News: freenet gewinnt am Vormittag an Fahrt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von freenet gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das freenet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 25,32 EUR.

Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:02 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 25,32 EUR. Bei 25,38 EUR erreichte die freenet-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 25,38 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 609 freenet-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.04.2024 bei 27,42 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 26.08.2023 auf bis zu 21,36 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die freenet-Aktie 18,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass freenet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,84 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete freenet 1,77 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 30,96 EUR.

Am 07.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,39 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,21 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 559,00 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 11,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem freenet 632,10 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 07.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von freenet rechnen Experten am 05.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass freenet einen Gewinn von 2,30 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

