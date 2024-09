freenet Aktie News: freenet am Dienstagnachmittag gefragt

freenet im Blick

Die Aktie von freenet gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von freenet konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 26,94 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 26,94 EUR zu. Die freenet-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 27,04 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 71.306 freenet-Aktien.

Am 24.04.2024 markierte das Papier bei 27,42 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie. Bei 21,52 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,12 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,84 EUR, nach 1,77 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 30,96 EUR je freenet-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte freenet am 07.08.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,39 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 11,56 Prozent auf 559,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 632,10 Mio. EUR gelegen.

Die freenet-Bilanz für Q3 2024 wird am 07.11.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der freenet-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 05.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,24 EUR je freenet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX liegt letztendlich im Plus

Handel in Frankfurt: So steht der TecDAX aktuell

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX legt mittags zu