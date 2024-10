freenet Aktie News: freenet steigt am Donnerstagmittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von freenet gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die freenet-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Um 11:48 Uhr wies die freenet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 27,84 EUR nach oben. Die freenet-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 28,02 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,74 EUR. Bisher wurden heute 16.862 freenet-Aktien gehandelt.

Bei 28,38 EUR markierte der Titel am 17.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,94 Prozent könnte die freenet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 16.05.2024 auf bis zu 22,78 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 18,18 Prozent würde die freenet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,84 EUR, nach 1,77 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 31,54 EUR an.

freenet ließ sich am 07.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,39 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,21 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 11,56 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 559,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 632,10 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 07.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von freenet veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 05.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass freenet im Jahr 2024 2,25 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

