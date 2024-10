freenet Aktie News: freenet am Donnerstagvormittag gefragt

So entwickelt sich freenet

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von freenet. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 27,80 EUR zu.

Um 09:02 Uhr konnte die Aktie von freenet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 27,80 EUR. Der Kurs der freenet-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 27,80 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 27,74 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.081 freenet-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.10.2024 bei 28,38 EUR. Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 2,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 16.05.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 22,78 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der freenet-Aktie 18,06 Prozent sinken.

Für freenet-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,77 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,84 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 31,54 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte freenet am 07.08.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 EUR gegenüber 0,21 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 559,00 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 11,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 632,10 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.11.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 05.11.2025.

In der freenet-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,25 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

