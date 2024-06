freenet Aktie News: freenet am Mittag auf rotem Terrain

So entwickelt sich freenet

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von freenet. Zuletzt fiel die freenet-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 25,20 EUR ab.

Die freenet-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 25,20 EUR abwärts. Im Tief verlor die freenet-Aktie bis auf 25,14 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 25,36 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 33.440 freenet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 24.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 27,42 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die freenet-Aktie somit 8,10 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 20,88 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der freenet-Aktie 17,14 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,82 EUR. Im Vorjahr hatte freenet 1,77 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 30,70 EUR aus.

Am 15.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,55 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,15 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat freenet im vergangenen Quartal 638,90 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte freenet 637,80 Mio. EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 07.08.2025.

Experten taxieren den freenet-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,29 EUR je Aktie.

