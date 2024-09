freenet Aktie News: freenet am Mittag nahezu unbewegt

Kurs der freenet

Die Aktie von freenet zeigt sich am Donnerstagmittag ohne große Bewegung. Die freenet-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 27,12 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die freenet-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:42 Uhr bei 27,12 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die freenet-Aktie bei 27,28 EUR. Das Tagestief markierte die freenet-Aktie bei 27,10 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 27,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 58.486 freenet-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.04.2024 bei 27,42 EUR. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 1,11 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 21,52 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.09.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

freenet-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,77 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,84 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 30,96 EUR.

Am 07.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,39 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,21 EUR je Aktie in den Büchern standen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 11,56 Prozent auf 559,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 632,10 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 07.11.2024 dürfte freenet Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 05.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass freenet einen Gewinn von 2,24 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

