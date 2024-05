freenet Aktie News: freenet am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz

Notierung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 23,20 EUR an der Tafel.

Werte in diesem Artikel

Die freenet-Aktie bewegte sich um 09:01 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 23,20 EUR. Die freenet-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 23,20 EUR. Die Abwärtsbewegung der freenet-Aktie ging bis auf 23,16 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 23,16 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.540 freenet-Aktien umgesetzt.

Am 24.04.2024 markierte das Papier bei 27,42 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,19 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der freenet-Aktie. Am 05.08.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,88 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der freenet-Aktie 10,00 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für freenet-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,77 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,79 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 30,20 EUR für die freenet-Aktie aus.

freenet veröffentlichte am 15.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,55 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,15 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,17 Prozent auf 638,90 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 637,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

freenet dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 07.08.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von freenet rechnen Experten am 07.08.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,32 EUR je freenet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

Börse Frankfurt in Rot: TecDAX liegt zum Handelsende im Minus

Börse Frankfurt: TecDAX fällt am Nachmittag zurück

Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX mittags schwächer