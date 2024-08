freenet Aktie News: freenet am Dienstagmittag mit Kursplus

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von freenet. Das Papier von freenet legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 25,70 EUR.

Die freenet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 25,70 EUR. Im Tageshoch stieg die freenet-Aktie bis auf 25,76 EUR. Mit einem Wert von 25,64 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 40.241 freenet-Aktien umgesetzt.

Am 24.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 27,42 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die freenet-Aktie derzeit noch 6,69 Prozent Luft nach oben. Am 29.08.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 21,46 EUR ab. Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 19,76 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten freenet-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,77 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,84 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 30,96 EUR.

Am 07.08.2024 äußerte sich freenet zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,39 EUR gegenüber 0,21 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 11,56 Prozent auf 559,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 632,10 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.11.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der freenet-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 05.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,30 EUR je Aktie in den freenet-Büchern.

