freenet Aktie News: freenet am Mittwochnachmittag im Aufwind

Die Aktie von freenet zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von freenet legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 26,12 EUR.

Die freenet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:50 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 26,12 EUR. Bei 26,12 EUR markierte die freenet-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 25,94 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 112.508 freenet-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (27,42 EUR) erklomm das Papier am 24.04.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 28.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 21,52 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie.

Für freenet-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,77 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,84 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 30,96 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte freenet am 07.08.2024 vor. freenet hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,39 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,21 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 559,00 Mio. EUR – eine Minderung von 11,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 632,10 Mio. EUR eingefahren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von freenet wird am 07.11.2024 gerechnet. Am 05.11.2025 wird freenet schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass freenet im Jahr 2024 2,30 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

