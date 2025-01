freenet Aktie News: freenet am Mittwochnachmittag im Plus

Blick auf freenet-Kurs

Die Aktie von freenet gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die freenet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 29,64 EUR nach oben.

Die freenet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:45 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 29,64 EUR. Die freenet-Aktie legte bis auf 29,66 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 29,46 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 136.279 freenet-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.12.2024 bei 30,08 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,48 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 16.05.2024 Kursverluste bis auf 22,78 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die freenet-Aktie derzeit noch 23,14 Prozent Luft nach unten.

Nachdem freenet seine Aktionäre 2023 mit 1,77 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 33,30 EUR.

freenet gewährte am 07.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,60 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,53 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat freenet in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,52 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 618,50 Mio. EUR im Vergleich zu 668,80 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass freenet ein EPS in Höhe von 2,32 EUR in den Büchern stehen haben wird.

