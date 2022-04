freenet Aktie News: freenet am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

Die freenet-Aktie musste um 09:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 26,70 EUR abwärts. Der Kurs der freenet-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 26,70 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 26,81 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 13.309 freenet-Aktien umgesetzt.

Am 29.04.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 26,85 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die freenet-Aktie 0,56 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.07.2021 bei 19,29 EUR. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 38,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 24,69 EUR.

Am 25.03.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,53 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 675,50 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 670,70 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 12.05.2022 dürfte freenet Anlegern einen Blick in die Q1 2022-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der freenet-Ergebnisse für Q1 2023 erwarten Experten am 04.05.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,83 EUR je freenet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

Erste Schätzungen: freenet stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Deutliche Erhöhungen trotz Börsentristesse - Wie viel Dividendenrendite die MDAX-Unternehmen dieses Jahr bieten

Erste Schätzungen: freenet informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ausgewählte Hebelprodukte auf freenet AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf freenet AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf freenet AG

Bildquellen: JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images