freenet Aktie News: freenet zeigt sich am Dienstagvormittag fester

Die Aktie von freenet gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von freenet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 25,96 EUR.

Die freenet-Aktie konnte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 25,96 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die freenet-Aktie bisher bei 25,96 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,86 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.144 freenet-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 27,42 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.04.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 5,32 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 20,88 EUR fiel das Papier am 05.08.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,57 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten freenet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,77 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,83 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die freenet-Aktie bei 30,84 EUR.

freenet gewährte am 15.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,55 EUR. Im letzten Jahr hatte freenet einen Gewinn von 0,15 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 638,90 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 637,80 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die freenet-Bilanz für Q2 2024 wird am 07.08.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 07.08.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,31 EUR je Aktie belaufen.

