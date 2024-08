freenet Aktie News: freenet zieht am Vormittag an

Blick auf freenet-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von freenet. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 26,22 EUR zu.

Die freenet-Aktie konnte um 09:03 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 26,22 EUR. Die freenet-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 26,24 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 26,10 EUR. Der Tagesumsatz der freenet-Aktie belief sich zuletzt auf 2.782 Aktien.

Am 24.04.2024 markierte das Papier bei 27,42 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 4,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 28.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 21,52 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der freenet-Aktie 17,93 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,84 EUR. Im Vorjahr hatte freenet 1,77 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 30,96 EUR.

freenet ließ sich am 07.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,39 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,21 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 11,56 Prozent auf 559,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 632,10 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die freenet-Bilanz für Q3 2024 wird am 07.11.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der freenet-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 05.11.2025.

Experten taxieren den freenet-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,30 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

