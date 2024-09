freenet Aktie News: freenet am Montagmittag in Rot

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von freenet gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die freenet-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,4 Prozent auf 26,80 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von freenet nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:44 Uhr 1,4 Prozent auf 26,80 EUR. Im Tief verlor die freenet-Aktie bis auf 26,80 EUR. Mit einem Wert von 27,18 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten freenet-Aktien beläuft sich auf 41.998 Stück.

Am 24.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 27,42 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die freenet-Aktie 2,31 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 21,88 EUR ab. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 22,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten freenet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,77 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,84 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 31,34 EUR.

freenet ließ sich am 07.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,39 EUR. Im letzten Jahr hatte freenet einen Gewinn von 0,21 EUR je Aktie eingefahren. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 11,56 Prozent auf 559,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 632,10 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte freenet am 07.11.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2025 erwartet.

In der freenet-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,24 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

