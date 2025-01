Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE verzeichnet am Nachmittag kaum Ausschläge

Aktie im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Fresenius SE. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Fresenius SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 33,54 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 33,54 EUR. Die Fresenius SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 33,67 EUR aus. In der Spitze büßte die Fresenius SE-Aktie bis auf 33,15 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 33,51 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 250.363 Fresenius SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (36,24 EUR) erklomm das Papier am 06.11.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.03.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 24,32 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 37,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Fresenius SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,847 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 39,50 EUR für die Fresenius SE-Aktie.

Fresenius SE gewährte am 06.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,58 EUR gegenüber -0,73 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Fresenius SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,37 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 26.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Fresenius SE veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 25.02.2026.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius SE im Jahr 2024 2,91 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

