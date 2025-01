Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE verteidigt Stellung am Vormittag

Fresenius SE im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Fresenius SE. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Fresenius SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 33,52 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die Fresenius SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 33,52 EUR. Die Fresenius SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 33,63 EUR an. Die Fresenius SE-Aktie sank bis auf 33,42 EUR. Bei 33,42 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Fresenius SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 18.254 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.11.2024 bei 36,24 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Fresenius SE-Aktie. Am 26.03.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,32 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 27,45 Prozent würde die Fresenius SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Fresenius SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,847 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 39,50 EUR an.

Fresenius SE ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,58 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,75 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,37 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,52 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Fresenius SE am 26.03.2025 präsentieren. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Fresenius SE möglicherweise am 25.02.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius SE im Jahr 2024 2,91 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

