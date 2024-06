Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE steigt am Mittag

Fresenius SE im Fokus

Die Aktie von Fresenius SE zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Fresenius SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 29,42 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Fresenius SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 29,42 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Fresenius SE-Aktie bis auf 29,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 29,50 EUR. Bisher wurden heute 158.047 Fresenius SE-Aktien gehandelt.

Am 21.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 31,22 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Fresenius SE-Aktie 6,12 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,93 EUR am 01.11.2023. Mit Abgaben von 18,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,920 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,574 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 36,46 EUR aus.

Am 08.05.2024 legte Fresenius SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,62 EUR je Aktie generiert. Fresenius SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,70 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 44,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,23 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Fresenius SE am 31.07.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 05.08.2025.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,95 EUR fest.

