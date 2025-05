Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittwochnachmittag im Aufwind

Aktie im Fokus

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Fresenius SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 43,39 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,8 Prozent auf 43,39 EUR. Die Fresenius SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 44,06 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 43,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 740.399 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Am 07.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,06 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,54 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.05.2024 gab der Anteilsschein bis auf 27,26 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 37,17 Prozent Luft nach unten.

Für Fresenius SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,01 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 47,77 EUR.

Fresenius SE gewährte am 26.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,43 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -1,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 5,63 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,68 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.08.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 13.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Fresenius SE einen Gewinn von 3,34 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

