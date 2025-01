Fresenius SE Aktie News: Anleger schicken Fresenius SE am Freitagnachmittag auf rotes Terrain

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Fresenius SE. Zuletzt ging es für die Fresenius SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 34,96 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 34,96 EUR. Die Abwärtsbewegung der Fresenius SE-Aktie ging bis auf 34,80 EUR. Bei 35,04 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 367.459 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 36,24 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.11.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Kursplus von 3,66 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.03.2024 (24,32 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,43 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,847 EUR. Im Vorjahr hatte Fresenius SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius SE-Aktie wird bei 40,43 EUR angegeben.

Fresenius SE veröffentlichte am 06.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,58 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,75 Prozent auf 5,37 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 5,52 Mrd. EUR gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.03.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 25.02.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,91 EUR je Aktie in den Fresenius SE-Büchern.

