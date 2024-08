Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Montagvormittag mit positiven Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von Fresenius SE zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Fresenius SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 31,03 EUR.

Das Papier von Fresenius SE legte um 09:05 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 31,03 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Fresenius SE-Aktie bei 31,03 EUR. Bei 30,98 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 7.322 Fresenius SE-Aktien gehandelt.

Bei 33,57 EUR erreichte der Titel am 01.08.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 8,19 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,93 EUR. Dieser Wert wurde am 01.11.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius SE-Aktie 29,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Fresenius SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,822 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 37,68 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Fresenius SE am 31.07.2024. Fresenius SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,66 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,14 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 47,29 Prozent auf 5,46 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius SE 10,36 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 04.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Fresenius SE-Gewinn in Höhe von 2,82 EUR je Aktie aus.

