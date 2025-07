Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE verteidigt Stellung am Nachmittag

Fresenius SE im Fokus

Die Aktie von Fresenius SE zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Die Fresenius SE-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 41,92 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie kam im XETRA-Handel um 15:53 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 41,92 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Fresenius SE-Aktie bisher bei 42,05 EUR. Bei 41,62 EUR markierte die Fresenius SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 41,65 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 128.654 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.06.2025 auf bis zu 44,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,92 Prozent hinzugewinnen. Am 17.07.2024 gab der Anteilsschein bis auf 28,65 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 46,32 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,05 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Fresenius SE 1,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 49,29 EUR je Fresenius SE-Aktie an.

Am 07.05.2025 hat Fresenius SE die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,41 EUR. Im letzten Jahr hatte Fresenius SE einen Gewinn von 0,49 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,93 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5,65 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,70 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Fresenius SE-Bilanz für Q2 2025 wird am 06.08.2025 erwartet. Fresenius SE dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.08.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,32 EUR je Fresenius SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

DAX 40-Wert Fresenius SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Fresenius SE-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

DAX 40-Titel Fresenius SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fresenius SE von vor 5 Jahren gekostet

Was Analysten von der Fresenius SE-Aktie erwarten