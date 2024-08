Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittwochmittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Fresenius SE. Zuletzt konnte die Aktie von Fresenius SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 31,52 EUR.

Das Papier von Fresenius SE konnte um 11:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 31,52 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Fresenius SE-Aktie bisher bei 31,58 EUR. Mit einem Wert von 31,49 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 93.591 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 33,57 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie. Bei 23,93 EUR fiel das Papier am 01.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 31,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,817 EUR. Im Vorjahr hatte Fresenius SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 37,68 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Fresenius SE am 31.07.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,66 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 47,29 Prozent auf 5,46 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,36 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Fresenius SE wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 04.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Fresenius SE im Jahr 2024 2,81 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

