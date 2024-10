Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE verbilligt sich am Montagnachmittag

Kurs der Fresenius SE

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Fresenius SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 33,47 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 33,47 EUR. Die Abwärtsbewegung der Fresenius SE-Aktie ging bis auf 33,43 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 33,70 EUR. Zuletzt wechselten 137.375 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Bei 35,03 EUR markierte der Titel am 13.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Kursplus von 4,66 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 01.11.2023 auf bis zu 23,93 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,873 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 38,84 EUR je Fresenius SE-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Fresenius SE am 31.07.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,66 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 5,46 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 47,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,36 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Fresenius SE wird am 06.11.2024 gerechnet. Am 04.11.2025 wird Fresenius SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Fresenius SE einen Gewinn von 2,89 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

