Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittwochnachmittag kaum verändert

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 33,74 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 33,74 EUR. Bei 33,80 EUR markierte die Fresenius SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Fresenius SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 33,32 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 33,73 EUR. Der Tagesumsatz der Fresenius SE-Aktie belief sich zuletzt auf 348.743 Aktien.

Am 13.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 35,03 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Fresenius SE-Aktie somit 3,68 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 01.11.2023 auf bis zu 23,93 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,873 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 38,84 EUR an.

Am 31.07.2024 hat Fresenius SE die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,66 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,14 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Fresenius SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,46 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 47,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,36 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Fresenius SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 04.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,89 EUR je Fresenius SE-Aktie.

