Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittag gesucht

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Fresenius SE. Das Papier von Fresenius SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,5 Prozent auf 36,49 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Fresenius SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,5 Prozent auf 36,49 EUR zu. Die Fresenius SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 36,68 EUR an. Bei 35,75 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 704.316 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Bei 36,68 EUR erreichte der Titel am 17.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 0,52 Prozent Plus fehlen der Fresenius SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.03.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 24,32 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 33,35 Prozent würde die Fresenius SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Fresenius SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,846 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 40,86 EUR.

Am 06.11.2024 legte Fresenius SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,58 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,73 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5,37 Mrd. EUR – eine Minderung von 2,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5,52 Mrd. EUR eingefahren.

Fresenius SE wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 26.03.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 25.02.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,91 EUR je Fresenius SE-Aktie.

