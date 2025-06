Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE gibt am Vormittag nach

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Fresenius SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 43,48 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 43,48 EUR. Die Fresenius SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 43,45 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 43,55 EUR. Der Tagesumsatz der Fresenius SE-Aktie belief sich zuletzt auf 16.821 Aktien.

Am 06.06.2025 markierte das Papier bei 44,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 2,07 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 25.06.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,81 EUR ab. Mit Abgaben von 36,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Fresenius SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,05 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 49,29 EUR.

Am 07.05.2025 lud Fresenius SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS belief sich auf 0,41 EUR gegenüber 0,49 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,93 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5,65 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,70 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 06.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 05.08.2026 wird Fresenius SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Fresenius SE einen Gewinn von 3,32 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern

DAX 40-Papier Fresenius SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fresenius SE-Investment von vor 10 Jahren verloren

DAX 40-Wert Fresenius SE-Aktie: Hätte sich eine Fresenius SE-Kapitalanlage von vor 5 Jahren gelohnt?