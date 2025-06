Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE zeigt sich am Montagmittag gestärkt

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 44,15 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 44,15 EUR. Die Fresenius SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 44,38 EUR aus. Bei 44,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Fresenius SE-Aktie belief sich zuletzt auf 97.883 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 44,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.06.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Fresenius SE-Aktie somit 0,56 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.06.2024 (27,81 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius SE-Aktie 58,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Fresenius SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,05 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 49,29 EUR.

Fresenius SE veröffentlichte am 07.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,41 EUR gegenüber 0,49 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 5,65 Mrd. EUR, gegenüber 5,70 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,93 Prozent präsentiert.

Am 06.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 05.08.2026.

Experten taxieren den Fresenius SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,32 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern

DAX 40-Papier Fresenius SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fresenius SE-Investment von vor 10 Jahren verloren

DAX 40-Wert Fresenius SE-Aktie: Hätte sich eine Fresenius SE-Kapitalanlage von vor 5 Jahren gelohnt?