Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Nachmittag mit roter Tendenz

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 43,94 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 43,94 EUR abwärts. Die Fresenius SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 43,78 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 43,82 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 247.599 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Am 06.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 44,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Fresenius SE-Aktie 1,05 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,81 EUR. Dieser Wert wurde am 25.06.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,71 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie.

Fresenius SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,05 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 49,29 EUR an.

Fresenius SE gewährte am 07.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,41 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,49 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Fresenius SE 5,65 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 5,70 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Fresenius SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Fresenius SE-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 05.08.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,32 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

