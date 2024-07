Fresenius SE Aktie News: Anleger greifen bei Fresenius SE am Nachmittag zu

Fresenius SE im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Fresenius SE. Zuletzt wies die Fresenius SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 30,15 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Die Fresenius SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 30,15 EUR. Die Fresenius SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 30,18 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 29,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 407.343 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Am 21.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 31,22 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Kursplus von 3,55 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,93 EUR. Dieser Wert wurde am 01.11.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius SE-Aktie 25,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Fresenius SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,918 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Fresenius SE-Aktie bei 36,56 EUR.

Am 08.05.2024 äußerte sich Fresenius SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,62 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 44,22 Prozent zurück. Hier wurden 5,70 Mrd. EUR gegenüber 10,23 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Fresenius SE-Bilanz für Q2 2024 wird am 31.07.2024 erwartet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Fresenius SE-Anleger Experten zufolge am 05.08.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,92 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Börse Frankfurt in Rot: DAX schlussendlich im Minus

XETRA-Handel LUS-DAX zeigt sich zum Handelsende leichter

Fresenius-Aktie in Grün: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt