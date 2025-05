Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE tendiert am Montagvormittag tiefer

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Fresenius SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 42,90 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Fresenius SE-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 42,90 EUR. Die Fresenius SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 42,90 EUR nach. Bei 43,08 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Fresenius SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 29.546 Stück gehandelt.

Bei 44,06 EUR erreichte der Titel am 07.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,70 Prozent. Am 22.05.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,26 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Fresenius SE-Aktie 36,46 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,04 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 48,81 EUR.

Am 07.05.2025 hat Fresenius SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,41 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,49 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,70 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5,65 Mrd. EUR.

Voraussichtlich am 06.08.2025 dürfte Fresenius SE Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Fresenius SE rechnen Experten am 05.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Fresenius SE im Jahr 2025 3,34 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Fresenius SE-Analyse: So bewertet Deutsche Bank AG die Fresenius SE-Aktie

Goldman Sachs Group Inc.: Neutral für Fresenius SE-Aktie

DAX 40-Titel Fresenius SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fresenius SE von vor 10 Jahren bedeutet