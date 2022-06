Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE zieht am Mittag an

Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 20.06.2022 12:22:00 Uhr 0,5 Prozent auf 29,04 EUR. Der Kurs der Fresenius SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 29,18 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 29,04 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 188.269 Fresenius SE-Aktien.

Bei einem Wert von 47,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.08.2021). Mit einem Zuwachs von 38,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 26,69 EUR am 07.03.2022. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Fresenius SE-Aktie 8,80 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 44,09 EUR für die Fresenius SE-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Fresenius SE am 04.05.2022 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,83 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,78 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,19 Prozent auf 9.720,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.984,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 02.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 01.08.2023 wird Fresenius SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Fresenius SE ein EPS in Höhe von 3,82 EUR in den Büchern stehen haben wird.

