Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE tendiert am Vormittag südwärts

Notierung im Fokus

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Fresenius SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 28,41 EUR ab.

Die Fresenius SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,4 Prozent auf 28,41 EUR ab. Das Tagestief markierte die Fresenius SE-Aktie bei 28,41 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 28,50 EUR. Der Tagesumsatz der Fresenius SE-Aktie belief sich zuletzt auf 9.198 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,22 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.09.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Fresenius SE-Aktie 9,89 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.11.2023 bei 23,93 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Fresenius SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,964 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 36,56 EUR je Fresenius SE-Aktie an.

Fresenius SE ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,49 EUR. Im letzten Jahr hatte Fresenius SE einen Gewinn von 0,62 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 44,22 Prozent auf 5,70 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,23 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Fresenius SE am 31.07.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.08.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Fresenius SE-Aktie in Höhe von 2,94 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Handel in Frankfurt: DAX beendet den Dienstagshandel im Plus

Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX zum Handelsende leichter

Börse Frankfurt in Grün: DAX verbucht am Nachmittag Gewinne