Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE gewinnt am Freitagmittag an Fahrt

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Fresenius SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 41,89 EUR.

Das Papier von Fresenius SE konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 41,89 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Fresenius SE-Aktie sogar auf 42,01 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 41,94 EUR. Von der Fresenius SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 99.052 Stück gehandelt.

Bei 44,40 EUR erreichte der Titel am 06.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,99 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Fresenius SE-Aktie. Bei 27,81 EUR fiel das Papier am 25.06.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 33,61 Prozent würde die Fresenius SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Fresenius SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,05 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 49,25 EUR für die Fresenius SE-Aktie aus.

Am 07.05.2025 äußerte sich Fresenius SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,41 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 5,65 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,70 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 06.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Fresenius SE-Anleger Experten zufolge am 05.08.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Fresenius SE einen Gewinn von 3,32 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

