Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE schiebt sich am Nachmittag vor

Um 04:22 Uhr konnte die Aktie von Fresenius SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 21,91 EUR. Bei 21,91 EUR erreichte die Fresenius SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 21,58 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 1.324.995 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.11.2021 bei 42,50 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 48,45 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2022 (19,69 EUR). Abschläge von 11,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius SE-Aktie wird bei 37,19 EUR angegeben.

Am 03.08.2022 legte Fresenius SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,80 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,85 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 10.018,00 EUR gegenüber 9.246,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Fresenius SE wird am 01.11.2022 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 31.10.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 3,20 EUR je Fresenius SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Fresenius