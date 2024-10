Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE behauptet sich am Donnerstagvormittag

Fresenius SE im Fokus

Die Aktie von Fresenius SE hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 33,41 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Fresenius SE-Aktie zeigte sich um 09:05 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 33,41 EUR. Die Fresenius SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 33,50 EUR aus. Die höchsten Verluste verbuchte die Fresenius SE-Aktie bis auf 33,39 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 33,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 8.347 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 13.09.2024 auf bis zu 35,03 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 4,62 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,93 EUR. Dieser Wert wurde am 01.11.2023 erreicht. Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 39,62 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Fresenius SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,870 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius SE-Aktie wird bei 38,84 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Fresenius SE am 31.07.2024 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,66 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,14 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,46 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 47,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,36 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 04.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Fresenius SE einen Gewinn von 2,84 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

